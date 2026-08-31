Hakan Calhanoglu è partito alla grande. Due partite e due gol. Quello di ieri vale tre punti e dà seguito al primo segnato nel fine settimana precedente contro il Monza. Avanti così e il tema del rinnovo contrattuale diventerà sempre più d'attualità.

"Continuando a segnare e a esplorare la sua arte varia di tiri da fuori, il turco sembra dire al mondo Inter che è qui per restare. Che non è detto che la storia con il club si concluda a fine stagione per naturale fine del contratto: quello è lo scenario che, inizialmente, immaginavano i dirigenti, ma nuove pagine di storia sono da scrivere e tutto potrebbe cambiare - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Se Hakan darà seguito a questo fulminante inizio di stagione, come non pensare di sedersi al tavolo per allungare ancora un po' il matrimonio felice? Di certo, Calha lavora per questo dal primo giorno della stagione 2026-27, quella della scadenza contrattuale, arrivata subito dopo la delusione enorme del primo Mondiale giocato con la fascia al braccio. Dopo un'estate con i soliti mal di pancia e quell'iniziale ammiccare alle squadre di casa, prima il Galatasaray e poi pure il Fenerbahce, il regista di Chivu si è completamente riconnesso alla causa nerazzurra, con l'obiettivo dichiarato di far cambiare idea alla società. È già a buon punto, la porticina di viale della Liberazione è semi-aperta e potrebbe spalancarsi presto vista la necessità di un giocatore così nella zona più calda del campo".