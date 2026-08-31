Ormai è un fattore. Hakan Calhanoglu sa come si fa e anche ieri ha dimostrato di essere pericolosissimo per gli avversari dal limite dell'area (e anche più distante). La rete che ha sbloccato la contesa di Cagliari ha certificato l'ennesima perla da fuori area. Come evidenzia OptaPaolo, dal suo arrivo all'Inter nella stagione 2021/2022, il turco è uno dei soli tre giocatori con almeno 15 reti segnate da fuori area nei maggiori campionati europei, insieme a Kane (16) e Mbappé (22).