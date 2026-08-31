Tre Serie A, tre Coppe Italia, tre Supercoppe, una marea di ricordi nerazzurri: Alessandro Bastoni sale a quota 300 presenze con l'Inter. Il difensore classe 1999 ha raggiunto ieri sera a Cagliari un traguardo decisamente significativo, entrando di diritto a far parte della storia del club.

Le parole di Bastoni

In un video condiviso sui social dall'Inter Bastoni ha detto: "Ogni volta che vesti questa maglia devi dimostrare di poterla indossare, quindi ogni volta che la indossi è una sfida". Inserite poi una serie di dichiarazioni del giocatore nel corso del tempo, a partire da quella dopo l'esordio contro la Sampdoria: "L'emozione era tanta, perché aspettavo questo giorno da tanto tempo".

E poi il primo gol al Via del Mare di Lecce, stagione 2019/2020, oppure un'altra intervista della stagione seguente, dal Tardini di Parma: "Essere qua per me è un sogno che si realizza, l'ho sempre detto da quando sono arrivato". Ancora, il gol contro la Juventus nel 2-0 di San Siro della stagione 2020/2021, quella del primo Scudetto vinto con l'Inter.

Poi il trionfo nel derby della Seconda Stella. Bastoni l'ha ricordata così: "Un giorno che rimarrà per sempre nelle nostre vite, un'impresa straordinaria e unica". Infine, tante altre immagini più recenti, arrivando allo Scudetto della scorsa primavera, il terzo per Bastoni.