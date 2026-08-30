L'8 settembre è una data da cerchiare in rosso per i tifosi dell'Inter: i nerazzurri tornano al Bernabeu per la prima giornata della League Phase della Champions League. La gara verrà trasmessa su Sky e NOW. La seconda giornata vedrà i nerazzurri ospitare il Bruges a San Siro il 13 ottobre: anche in quella serata la gara verrà trasmessa da Sky e NOW. Discorso diverso per Inter-Shakhtar Donetsk in programma il 21 ottobre, che verrà trasmessa su Prime Amazon VIDEO. Si prosegue con Feyenoord-Inter (Sky e NOW), Inter-Stoccarda (Sky e NOW) e Borussia Dortmund-Inter (Amazon Prime Video).