Rafik Belghali è sempre più vicino al Sassuolo. Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, le discussioni tra l’Hellas Verona e il club neroverde sono ormai in fase avanzata. L’esterno algerino, che ha già trovato un accordo sulle condizioni personali, è dunque sempre più convinto e certo di salutare Verona per iniziare una nuova avventura in maglia neroverde. Il nome di Belghali, inoltre, era stato accostato anche all’Inter prima dell'arrivo di Spence, viste le buone prestazioni fatte registrare a Verona. Adesso però si attende la fumata bianca con il Sassuolo.
Sezione: Il resto del mercato / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 21:17
Autore: Giammarco Probo
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