Dalle pagelle di Tuttosport esce premiato più di qualche nerazzurro, per la prestazione in Cagliari-Inter. Tra questi Josep Martinez, voto 7, decisivo nella ripresa con due interventi. In difesa 6,5 a Pavard, sempre bravo nelle letture, e a Bastoni, autore di "passaggi fotonici per Barella e le chiusure perfette su Mendy, sbaglia un gol fatto al 76’". In mezzo Akanji è da 5,5, "sarà anche indietro di condizione, ma anche col Cagliari soffre, soffre e soffre". Al suo posto Stones (6) mette ordine.

A centrocampo Luis Henrique arriva al 6, "non incanta ma fa il suo". Voto 7 a Bisseck per un "salvataggio pazzesco" all'85'. Sette per Barella, che "porta a scuola gli avversari, serve un cioccolatino a Dimarco e per poco non segna un super gol approfittando di un Caprile a zonzo". Al suo fianco 6,5 a Calhanoglu, che "nel ricco menù dell’Inter fa il primo (gol), sciabolata con il Monza, fioretto col Cagliari, sempre un classico". Sufficiente il subentrato Zielinski e il titolare Sucic, che "parte bene e poi scompare". Voto 6,5 a Jones, "subito energia e scelte intelligenti". Dimarco chiude con un 6, "ha due occasioni che uno come lui difficilmente sbaglia, il resto c’è".

Davanti 6,5 a Esposito, "spalle alla porta fa un lavoro esemplare e dialoga benissimo con i compagni", mentre al suo posto Thuram si ferma al 5,5, mangiandosi "un paio di gol". Condivide il voto con Lautaro Martinez, "ancora non è al meglio, tende ad abbassarsi troppo e pure lui è sprecone al massimo". In panchina 6,5 a Chivu, "tre punti pesanti e un’ora di dominio, davanti sbagliano ma non può segnare lui". Nel Cagliari 6,5 a Caprile, Adopo e Fadera. Sufficiente la direzione di Fabbri.