Nel gergo calcistico viene definito "corto muso", la vittoria con una sola rete di scarto. Certo fa specie pensare che l'Inter ci sia riuscita a Cagliari nonostante un'incredibile superiorità nella produzione offensiva, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

"Ottanta minuti in controllo, 31 tiri (di cui 25 in area) e una dozzina di occasioni, senza trovare il raddoppio - si legge sul quotidiano - Poca cattiveria, due o tre interventi di Caprile, eccessi di sicurezza e mira sbagliata. Pisacane, manca poco, quasi acciuffa il pareggio negli ultimi minuti, in cui il Cagliari ha prodotto il massimo sforzo, sommato angoli e mischie, rovesciandosi in avanti. La capocciata di Bisseck su Adopo vale due punti e ha permesso a Chivu di rientrare a Milano senza perdere il sonno. La battera di assi di cui dispone sa risolvere ogni volta".