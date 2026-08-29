Un autentico blitz, di quelli che lasciano a bocca aperta. La vicenda di mercato legata al futuro di Franck Kessié, svincolato, si è conclusa nelle scorse ore nel modo più inaspettato. Per settimane in attesa di una chiamata dalla juventus, il centrocampista classe 1996 ivoriano alla fine ha deciso di rifiutare la proposta bianconera, che non lo convinceva dal punto di vista dell'offerta. Neanche la Roma, che sembrava avesse provato un inserimento (non confermato) è riuscita ad avere la meglio.

A spuntarla alla fine è stata l'Atalanta, che ha riportato a Bergamo il centrocampista ivoriano, nella città da cui aveva spiccato il volo prima trasferendosi al Milan (e vincendo lo Scudetto nel 2022) e poi al Barcellona. Ora il ritorno in nerazzurro, dove guadagnerà 4,5 milioni più bonus fino al 2029 ma soprattutto farà la gioia di Maurizio Sarri.