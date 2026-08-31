Grazie alla vittoria bugiardamente vinta solo 0-1 in casa del Cagliari, l'Inter vince la seconda partita su altrettante uscite e si porta in testa alla classifica di Serie A a parimerito con Milan, Juventus e Lazio. A impreziosire il successo conquistato in Sardegna è tuttavia una brillante statistica riguardante Cristian Chivu. Il tecnico romeno è infatti diventato il terzo allenatore con almeno 50 panchine nella storia della Serie A a girone unico - dopo Conte e Leonardo - a conseguire una percentuale di successi almeno del 60% (60.4% per la precisione), frutto di 32 successi in 53 sfide totali.

3° - Tra gli allenatori con almeno 50 partite nella storia della #SerieA a girone unico, solo Antonio Conte (66.3%) e Leonardo (60.7%) vantano una percentuale di successi superiore rispetto a Cristian #Chivu: 60.4%, frutto di 32 successi in 53 sfide. Podio.#CagliariInter pic.twitter.com/lFHG59jm7N — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 30, 2026