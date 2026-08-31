Grazie alla vittoria bugiardamente vinta solo 0-1 in casa del Cagliari, l'Inter vince la seconda partita su altrettante uscite e si porta in testa alla classifica di Serie A a parimerito con Milan, Juventus e Lazio. A impreziosire il successo conquistato in Sardegna è tuttavia una brillante statistica riguardante Cristian Chivu. Il tecnico romeno è infatti diventato il terzo allenatore con almeno 50 panchine nella storia della Serie A a girone unico - dopo Conte e Leonardo - a conseguire una percentuale di successi almeno del 60% (60.4% per la precisione), frutto di 32 successi in 53 sfide totali. 

Sezione: Stats / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 16:34
Autore: Carlo Gamba
vedi letture