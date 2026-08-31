Un 6,5 come voto di squadra, un altro all'allenatore Cristian Chivu e una sola bocciatura importante, quella per Akanji (5, fuori fase). Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport molti giudizi sono sufficienti o anche qualcosa in più, dalla parte dell'Inter. L'unica altra insufficienza è il 5,5 a Sucic, che "non è ispirato". Tutti gli altri bene o benissimo. Il migliore è Barella (7), "arriva ovunque: sono suoi il passaggio dello 0-1, 2 tiri ambiziosi e 2 assist non sfruttati (Dimarco e Pio). Chivu "vince a fatica per via dei tanti sprechi" e alla fine ringrazia anche Josep Martinez (6,5) il cui "contributo è fondamentale per la vittoria, con le mani e con i piedi". Stesso voto a Pavard, "autorevole e concentrato", mentre Bastoni non va oltre il 6 ("tiene botta").

Sufficienza anche per Luis Henrique, "affronta la partita con intraprendenza e vigore, cala nella ripresa". In mezzo al campo 7 a Calhanoglu: "Cambiano i sistemi, non la sostanza. La risolve lui". Sei in pagella anche per Dimarco, che "agisce a corrente alternata", condivide il voto con Pio Esposito, che fa tanto lavoro ma "sbaglia il como 0-2: dev'essere più feroce in area". Voto 6,5 a Lautaro Martinez, nonostante l'argentino sia "sempre nel vivo del gioco, ma non è brillante al tiro". Dalla panchina 6 a Zielinski, che "ristabilisce un po' di ordine tra i reparti in una fase caotica". Voto 6 a Curtis Jones, che tira in porta appena tocca palla al suo ingresso, e a Thuram, il francese spreca una buona opportunità in contropiede entrando nel periodo più complicato della partita. Sei anche a Stones e 6,5 a Bisseck.

Nel Cagliari 7 a Romano e 5 a Fazzini. Voto 6,5 all'allenatore Pisacane.