Mancherebbe ormai solo l'annuncio ufficiale per il trasferimento di Lorenzo Tosto all'Inter U23. Il difensore classe 2006 dell'Empoli, reduce dall'esperienza sempre in Serie C a Livorno dove ha collezionato 9 presenze, secondo quanto raccolto da TMW starebbe svolgendo le visite mediche con il club nerazzurro e già in giornata il suo cambio di maglia potrebbe essere definito in ogni aspetto. Si tratta, nello specifico, di un prestito.

Sezione: Focus / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 10:34
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.