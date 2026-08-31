Numeri impressionanti quelli dell'Inter alla Unipol Domus di Cagliari nella partita di ieri sera: 3,91 XG, 31 conclusioni verso la porta, 25 conclusioni da dentro l'area di rigore, 7 nello specchio della porta, 44 tocchi nell'area di rigore avversaria e 6 grandi occasioni create. Con certe statistiche è sorprendente che il risultato sia stato in bilico fino al corner battuto dai rossoblu al 95'.

Commentando questi numeri dagli studi di Sky, Beppe Bergomi si è così espresso: "Chivu deve portarsi a casa innanzitutto questa facilità di entrare in area e creare occasioni. Oggi (ieri, ndr) è mancata la finalizzazione ma l'Inter continua a produrre tanto ed è importante. Secondo aspetto, la squadra è riuscita a rimanere nella sofferenza, perché nel secondo tempo si è allungata. E se non ha il dominio nel palleggio poi dentro la propria area va a soffrire. Non a caso c'è stato un salvataggio di Bisseck. Però è riuscita a stare lì e portare a casa una partita che mi ha ricordato quella della Juventus a Frosinone. Pian piano ha inserito Stones centrale nel momento della battaglia, poi Jones... Da quello che ho capito, e Chivu l'ha già fatto la scorsa stagione, ha bisogno di fare rotazioni profonde in ogni partita, avendo davanti una stagione molto lunga".