Juan Jesus è un nuovo giocatore del Venezia. L'ex difensore dell'Inter si è legato al club arancioneroverde fino al termine della stagione 2026/27, con possibilità di rinnovare il suo rapporto di un anno al verificarsi di determinate condizioni.

"Sono arrivato in una città bellissima e in una realtà con un progetto importante e ambizioso - le prime parole del brasiliano classe 1991 ai canali ufficiali del club lagunare - . Sono davvero contento di essere qua e sono pronto a dare il mio contributo, mettendo a disposizione della squadra tutta la mia esperienza. Proverò a dare ai miei compagni serenità, tranquillità e in generale sostegno dentro e fuori dal campo. Questa è sempre stata una mia caratteristica e sono pronto a mettermi a disposizione con tutta l’umiltà possibile. Sarà davvero bello giocare in questa squadra e mi farà un certo effetto giocare con Filip Stankovic che conosco da quando ha 9 anni, avendo io giocato con suo padre. Ci tengo a mandare un grande saluto a tutti i tifosi del Venezia, li aspetto allo stadio per sostenerci e toglierci delle belle soddisfazioni insieme. Voglio infine ringraziare mia moglie, il mio procuratore e tutte le persone che mi sono state vicino in questi ultimi mesi”.