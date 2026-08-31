In vista della prima giornata della League Phase di Champions League, occorre ricordare che il Real Madrid non potrà fare riferimento su tre calciatori per la gara contro l'Inter: si tratta di Arda Guler, Camavinga e Bernardo Silva, che hanno visto sventolarsi tre rossi nell'ultima gara disputata nella competizione e dunque non ci saranno per la prima dei Blancos al Bernabeu.

Il Real è scatenato dopo il successo rotondo contro il Malaga, commentato così da Mourinho: "Si fanno solo 121 gol in una stagione quando si hanno i migliori giocatori in attacco, abbiamo già 10 gol in tre partite, ma alcuni li vinceremo 1-0 e ne usciremo altrettanto felici".