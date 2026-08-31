Due gol decisivi nelle prime due partite di campionato giocate con la maglia della Lazio. Davide Frattesi non poteva nemmeno immaginarsi di iniziare così bene l'avventura in biancoceleste, regalando sei punti alla squadra di Gennaro Gattuso con due zampate che hanno mandato ko Bologna e Genoa: "Speriamo di continuare così, anche se so che sarà difficile - ha commentato tutto sorridente l'ex centrocampista dell'Inter a Lazio Style Channel -. Sono stati bravi Tavares e Dia a farmi l'assist, per me è stato abbastanza facile buttarla in porta. I meccanismi vanno ancora oliati, intanto portiamoci a casa lo spirito di squadra e il miglioramento che c'è stato rispetto all'eliminazione dalla Coppa Italia col Mantova. I limiti ci sono, ma quello che non deve mancare mai è il carattere".

La migliore condizione fisica.

"Io vengo da tre stagioni in cui la squadra giocava ogni tre giorni. Penso che possiamo mantenere questa intensità giocando una volta a settimana. Quando crescerà la condizione, non credo che ci saranno problemi".