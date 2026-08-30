Issiaka Kamate passa all'Atletico Madrid per 2 milioni + bonus + il 30% sulla futura rivendita e recompra a favore dell’Inter. Lo riferisce Matteo Moretto. Negli scorsi giorni alcuni club tra cui Corum e Kasimpasa (non certo di primo piano in Super Lig) hanno mostrato interesse per il classe 2004 che sembrava destinato alla Liga in un'operazione da 3 milioni di euro più il 50% di una futura rivendita con il secondo club di Barcellona. Poi c'è stato l'affondo dei colchoneros, che hanno chiuso l'accordo.

Sezione: Focus / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 11:18
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione