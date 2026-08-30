Issiaka Kamate passa all'Atletico Madrid per 2 milioni + bonus + il 30% sulla futura rivendita e recompra a favore dell’Inter. Lo riferisce Matteo Moretto. Negli scorsi giorni alcuni club tra cui Corum e Kasimpasa (non certo di primo piano in Super Lig) hanno mostrato interesse per il classe 2004 che sembrava destinato alla Liga in un'operazione da 3 milioni di euro più il 50% di una futura rivendita con il secondo club di Barcellona. Poi c'è stato l'affondo dei colchoneros, che hanno chiuso l'accordo.