Il Napoli si prepara a una settimana dal peso specifico notevole: da una parte il mercato in chiusura domani sera per regalare ad Allegri una rosa completa e competitva, dall'altra il big match di San Siro contro l'Inter, in programma il 5 settembre alle 18. Non ci sarà sicuramente Jens Cajuste, destinato a salutare i partenopei.

Lo svedese sarà infatti ceduto in prestito al Malaga, in Liga. Gli spagnoli potranno poi rendere definitivo il trasferimento versando otto milioni di euro, questo il valore della clausola per il riscatto. Una volta perfezionati gli ultimi documenti, il giocatore lascerà l'Italia, destinazione penisola iberica. Nelle ultime due stagioni aveva vestito la maglia dell'Ipswich Town, club al quale il Napoli lo aveva ceduto in prestito.