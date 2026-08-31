Non solo Cajuste: secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli sarebbe vicinissimo alla cessione di Jesper Lindstrom al Salisburgo. Il danese si prepara a salutare gli azzurri per trasferirsi in Austria. La squadra del gruppo Red Bull ha bruciato la concorrenza della Dinamo Zagabria e appare destinata ad aggiudicarsi il calciatore ex Eintracht Francoforte. Con il Napoli ha raccolto appena 29 presenze, un acquisto che non ha decisamente dato i frutti sperati. Non sono previsti, infine, nuovi colpi in entrata.

Sezione: L'avversario / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 20:12
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.