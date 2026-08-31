Non solo Cajuste: secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli sarebbe vicinissimo alla cessione di Jesper Lindstrom al Salisburgo. Il danese si prepara a salutare gli azzurri per trasferirsi in Austria. La squadra del gruppo Red Bull ha bruciato la concorrenza della Dinamo Zagabria e appare destinata ad aggiudicarsi il calciatore ex Eintracht Francoforte. Con il Napoli ha raccolto appena 29 presenze, un acquisto che non ha decisamente dato i frutti sperati. Non sono previsti, infine, nuovi colpi in entrata.