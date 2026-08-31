La Roma è partita a razzo in campionato, centrando due vittorie schiaccianti contro Fiorentina e Lecce, travolti con il risultato di 4-0. In entrambi i casi il protagonista assoluto è stato Donyell Malen che, dopo la tripletta all'esordio contro la viola, al 'Via del Mare' ha arricchito il suo bottino di gol in campionato segnando una doppietta. Dopo la quale, però, ha invitato l'ambiente a mantenere i piedi per terra, pur autorizzandoli a pensare in grande: "Scudetto? Mancano ancora tante partite. E' giusto sognare, ma noi dobbiamo pensare una partita alla volta", ha detto il centravanti olandese a DAZN.