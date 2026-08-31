La Roma è partita a razzo in campionato, centrando due vittorie schiaccianti contro Fiorentina e Lecce, travolti con il risultato di 4-0. In entrambi i casi il protagonista assoluto è stato Donyell Malen che, dopo la tripletta all'esordio contro la viola, al 'Via del Mare' ha arricchito il suo bottino di gol in campionato segnando una doppietta. Dopo la quale, però, ha invitato l'ambiente a mantenere i piedi per terra, pur autorizzandoli a pensare in grande: "Scudetto? Mancano ancora tante partite. E' giusto sognare, ma noi dobbiamo pensare una partita alla volta", ha detto il centravanti olandese a DAZN

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 21:37
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.