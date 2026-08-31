Il mercato dell'Inter dovrebbe essere chiuso qui, almeno per quel che riguarda le operazioni della prima squadra. La conferma arriva da Tuttosport. "I campioni d'Italia restano comunque vigili su quelle decantate opportunità che devono essere colte qualora si andassero a presentare entro le 20 di domani sera. Il riferimento resta a quel quinto attaccante con caratteristiche diverse dagli altri presenti in rosa - qualcuno con caratteristiche alla Lookman per capirci, capace di saltare l'uomo, creare la superiorità numerica e stravolgere magari a partita in corso le sorti di un incontro già apparentemente segnato - che farebbe felice Chivu", si legge sul quotidiano.

Da sottolineare come l'Inter abbia spazio in organico anche per la lista Uefa, i giocatori sono 24 e c'è possibilità di aggiungerne un altro. Non sarà però Leweling dallo Stoccarda. "Il profilo non risulta e a tal proposito non sono arrivate conferme", si legge su Tuttosport.