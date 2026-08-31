Un colpo con cifre da capogiro per il Liverpool, tra i più temibili degli avversari dell'Inter in occasione della prossima edizione della Champions League. La compagine britannica ha infatti ufficializzato l'acquisto di Bradley Barcola, trasferitosi dal PSG per l'altisonante cifra di 140 milioni di euro totali. L'esterno francese lascia Parigi dopo tre stagioni altamente fruttifere in quanto a trofei vinti (tre campionati francesi, tre Supercoppe francesi, due Coppe di Francia, due Champions League, due Supercoppe UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA). 

Sezione: Eurorivali / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 17:17
Autore: Carlo Gamba
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