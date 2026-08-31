Cattive notizie in casa Juventus. Si prospetta decisamente lungo lo stop per Kenan Yildiz. Il giocatore turco si è infatti sottoposto oggi a un intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro. Operato in Germania, la Juventus ha comunicato la perfetta riuscita dell'intervento. Da domani via all'iter riabilitativo, La fase di recupero dovrebbe durare circa tre mesi.

Stop anche per Ekhator. Per lui lesione di medio grado del muscolo semitendinoso dopo il problema accusato ieri in allenamento. Nuovi esami tra un paio di settimane, ma la sensazione è che lo stop sarà più lungo, tra i 30 e i 40 giorni.