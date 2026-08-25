Christopher Nkunku torna al Lipsia. Dopo essere finito fuori dal progetto tecnico del Milan, l’attaccante francese lascia i rossoneri e fa ritorno nel club in cui aveva vissuto alcune delle migliori stagioni della propria carriera. L’operazione è stata ufficializzata da entrambe le società: Nkunku si trasferisce in Germania in prestito fino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto in favore del Lipsia.

Il comunicato del Milan

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku a RB Leipzig fino al 30 giugno 2027", si legge nella nota rossonera. Il Milan ha poi ringraziato il francese "per la professionalità e l’impegno dimostrati", augurandogli il meglio per la nuova esperienza.

Nkunku torna dove aveva brillato

Grande entusiasmo anche da parte del Lipsia, che ha ricordato il legame speciale con il giocatore. "Christo e l’RB Lipsia sono legati da un rapporto speciale, che dura da quattro anni, 172 partite ufficiali, 126 gol e due titoli di DFB-Pokal".