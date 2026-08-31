"Sono molto felice di essere qui, ringrazio la società per questa opportunità, per darmi l'esperienza di giocare in Serie B e provare a mettermi in mostra qui". Prime parole ufficiali da giocatore della Carrarese per Luka Topalovic, ceduto in prestito dai nerazzurri al club toscano nei giorni scorsi.

Cosa ti ha spinto a scegliere la Carrarese e che obiettivi ti sei prefissato?

"Mi ha convinto il mister, per il modo in cui pensa di giocare. Anche il fatto che la squadra sia molto giovane e credo che potremo fare grandi cose quest'anno. Sono venuto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi societari".

All'Inter hai lasciato intravedere le tue qualità e condiviso lo spogliatoio con grandi campioni. Cosa pensi di poter aggiungere alla Carrarese?

"Giocavo nella U23 la scorsa stagione, in Serie C. Ma nel corso della stagione ho avuto l'opportunità di allenarmi con la prima squadra qualche volta. Sono molto felice di avere avuto questa occasione, in ogni partita ho imparato cose nuove. Qui voglio trovare continuità e dare il mio meglio per aiutare la squadra in campo".