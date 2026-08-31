Tuttosport analizza la vittoria arrivata sul Cagliari da parte dell'Inter, 1-0 con rete di Hakan Calhanoglu. "Una buona notizia per Cristian Chivu le due vittorie, la condizione arriverà, in vista del doppio confronto con Napoli (sabato alle 18 a San Siro) e Real Madrid (martedì 8 al Bernabeu), i primi due scogli della stagione", si legge.

"Una gara dai due volti quella dei nerazzurri, impressionanti nel primo tempo, concluso con 16 conclusioni a zero e il 74% di possesso palla. Sarà per la forma fisica ancora non al top di alcuni elementi come Lautaro, sarà per la poca cattiveria sottoporta, però l’Inter ha segnato solamente alla prima chance con una rasoiata da fuori area di Calhanoglu al 9’, non riuscendo poi a trovare il colpo del ko. E come spesso accade, nella ripresa il Cagliari - che dovrà ricalibrare il suo gioco senza tre perni come Palestra, Gaetano e Sebastiano Esposito - ha avuto un moto di orgoglio, grazie anche ai tre cambi operati da Pisacane".