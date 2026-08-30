L’Inter vuole dare seguito al successo contro il Monza, ma Cristian Chivu deve anche iniziare a gestire le energie in vista di una settimana particolarmente delicata. Dopo la trasferta di Cagliari, con calcio d’inizio alle 20.45, arriveranno infatti il Napoli a San Siro e quindi il debutto in Champions contro il Real Madrid. In Sardegna, dove i nerazzurri hanno vinto nove delle ultime dieci partite, la formazione iniziale dovrebbe comunque cambiare poco.

Zielinski favorito su Sucic, Jones pronto

Come scrive Tuttosport, in difesa restano avanti Bisseck, Akanji e Bastoni, anche se Stones potrebbe aumentare il proprio minutaggio e Pavard continua a reclamare spazio. Il principale dubbio riguarda la mezzala, con Zielinski leggermente favorito su Sucic. Confermati invece Barella e Calhanoglu, mentre sulle fasce dovrebbero agire Dimarco e Diouf. Grande attesa per Curtis Jones: l’ex Liverpool partirà dalla panchina, ma dopo una settimana interamente trascorsa in gruppo il suo debutto appare molto probabile.

Spence ancora fermo, Massolin verso Cagliari

Non è partito invece Djed Spence, ancora impegnato nel lavoro personalizzato. L’inglese rischia di saltare non soltanto il Napoli, ma anche l’esordio europeo dell’8 settembre contro il Real. In quel caso potrebbe aumentare lo spazio per Luis Henrique sulla destra. Sul mercato, Yanis Massolin è destinato proprio al Cagliari in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni e controriscatto nerazzurro a 8,5. È invece già ufficiale il trasferimento di Kristjan Asllani all’Al-Jazira: prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al verificarsi delle condizioni previste dall’accordo.