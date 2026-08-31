Le gerarchie nei piani alti della Serie A sono abbastanza definite, secondo Fabio Liverani: "Ad oggi, penso che l’Inter di Christian Chivu sia ancora superiore alle altre squadre. Sotto ai nerazzurri, metto Roma e Napoli, e forse subito dopo la Juventus", le parole dell'ex tecnico del Genoa a Lazionews24.com.

Il discorso, poi, si è spostato sulla Lazio, squadra nella quale Liverani ha militato dal 2001 al 2006, con particolare attenzione al colpo di mercato Davide Frattesi, un investimento che, a giudicare dalle prime uscite della squadra di Gennaro Gattuso, sta fruttando i suoi dividendi: "Frattesi ha avuto un impatto fortissimo sul mondo biancoceleste: due partite due gol e da vittoria, quindi credo che nessuno poteva auspicare un impatto migliore". 

Sezione: News / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 20:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.