Le gerarchie nei piani alti della Serie A sono abbastanza definite, secondo Fabio Liverani: "Ad oggi, penso che l’Inter di Christian Chivu sia ancora superiore alle altre squadre. Sotto ai nerazzurri, metto Roma e Napoli, e forse subito dopo la Juventus", le parole dell'ex tecnico del Genoa a Lazionews24.com.

Il discorso, poi, si è spostato sulla Lazio, squadra nella quale Liverani ha militato dal 2001 al 2006, con particolare attenzione al colpo di mercato Davide Frattesi, un investimento che, a giudicare dalle prime uscite della squadra di Gennaro Gattuso, sta fruttando i suoi dividendi: "Frattesi ha avuto un impatto fortissimo sul mondo biancoceleste: due partite due gol e da vittoria, quindi credo che nessuno poteva auspicare un impatto migliore".