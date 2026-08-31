Andrea Ranocchia guarda il bicchiere mezzo pieno nella vittoria di Cagliaril, arrivata con un punteggio striminzito rispetto a quanto prodotto in termini di opportunità da gol. "Non si può rischiare così? E' vero, perl l'Inter crea tantissimo, porta tanti giocatori in area, ha tanti modi di sviluppare il gioco".
"Per me è più forte dell'anno scorso: seppure ha perso Dumfries, ma Spence ha un motore incredibile e non è sceso in campo. Ha Jones, lo stesso Stankovic. E' forte e crea tanto. Le scelte son difficili da fare, l'Inter punterà ad andare avanti in Champions e le seconde linee son necessarie. Meglio così che non averne. Hanno fatto acquisti mirati, senza sparare nomi o spendere cifre alte. Penso che Chivu sia molto contento", dice ancora l'ex difensore. "Il gol di Calhanoglu? Difficilissimo, rischi di mandarla sulla luna...".
Autore: Antonio Di Chiara
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