Frenata improvvisa nella trattativa tra Juventus e Franck Kessié. Dopo giorni di contatti e un’intesa che sembrava ormai vicina, il centrocampista ivoriano ha deciso di non accettare la proposta presentata dal club bianconero. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Kessié avrebbe rifiutato un contratto biennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Il nodo è il bonus alla firma

Il principale ostacolo sarebbe legato proprio al bonus alla firma, elemento sul quale le parti non sarebbero riuscite a trovare un punto d’incontro. Al momento, dunque, non ci sarebbero le condizioni per chiudere l’operazione. Resta da capire se si tratti di una rottura definitiva o se Juventus ed entourage del giocatore possano tornare a discutere nelle prossime ore.

Roma pronta a tornare in corsa

Il cambio di scenario può favorire la Roma di Gian Piero Gasperini, che da tempo segue con attenzione il centrocampista. Kessié aveva infatti messo in secondo piano le altre possibilità proprio perché aveva concesso priorità alla Juventus. Dopo il mancato accordo con i bianconeri, però, la situazione può cambiare rapidamente. La Roma resta quindi alla finestra e potrebbe provare ad approfittare dello stallo per riportare in Italia uno dei parametri zero più interessanti ancora disponibili sul mercato.