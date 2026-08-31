"Ho sentito parlare del salvataggio di Bisseck, ma l'Inter ha avuto mille occasioni da gol. Si vedeva davvero che era una squadra in controllo totale della gara, è stata superiore sotto tutti i punti di vista". Così Francesco Colonnese, parlando sulle frequenze di TMW Radio della vittoria dei campioni d'Italia a Cagliari. Un successo che poteva essere di dimensioni decisamente diverse rispetto all'1-0 finale, visto che la squadra di Cristian Chivu ha dominato dal primo all'ultimo minuto, salvo alcune situazioni estemporanee. Come, appunto, la chance di Adopo cancellata dalla parata del difensore tedesco.

Parlando di Juve e Milan, le altre due squadre a punteggio pieno dopo due giornate con Roma e Lazio, Colonnese ha aggiunto: "Vedo leggermente meglio i rossoneri, ma il livello è più o meno lo stesso. Hanno centrato due vittorie simili, devono lavorare ancora tanto".