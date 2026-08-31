Cristian Chivu commenta a Radio Rai il successo arrivato alla fine della partita di Cagliari, 1-0 con rete di Calhanoglu e qualche patema nel finale nonostante un divario importante in termini di occasioni create.

"L'unico rammarico è non aver chiuso la partita - commenta l'allenatore nerazzurro -. Sono gare che poi negli ultimi minuti la squadra di casa aggiunge qualcosina, il pubblico spinge, i cambi danno energie. Abbiamo perso un po' le distanze, un po' di lucidità. Siamo stati costretti a difendere un po' più in basso e non siamo riusciti a trovare le lucidità che ci avevano portato a creare tanto".