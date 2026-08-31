Per novanta minuti è sembrata la classica partita destinata a spegnersi senza lasciare traccia. Atalanta e Bologna si sono affrontate in una gara bloccata, povera di occasioni e dominata dalla noia, con lo 0-0 che sembrava ormai scritto. Poi, proprio quando il sipario stava per calare, è arrivato il lampo che nessuno si aspettava. Lazar Samardžić ha deciso la partita all’ultimo minuto, trasformando una sfida anonima in un finale da brividi. E a spianargli la strada ci ha pensato un clamoroso errore di Łukasz Skorupski: una vera e propria papera del portiere del Bologna, che ha spalancato la porta alla giocata decisiva del centrocampista nerazzurro.

Fino a quel momento, infatti, il match aveva regalato pochissimo. Ritmi bassi, squadre attente a non scoprirsi e poche conclusioni realmente pericolose. Il pubblico aspettava un episodio, ma sembrava destinato ad arrivare soltanto il triplice fischio. Invece, quando ormai il pareggio sembrava inevitabile, Samardžić ha trovato il modo di cambiare tutto.