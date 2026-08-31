Il Cagliari cade 0-1 contro l’Inter, ma esce dalla sfida a testa alta. Tra i rossoblù spicca Elia Caprile, autore di un’ottima prestazione e probabilmente il migliore dei suoi. Il portiere si è distinto con diversi interventi importanti, e dando sicurezza alla squadra. Nonostante la sconfitta, Caprile ha voluto sottolineare lo spirito del gruppo con un post su Instagram: "Non il risultato che speravamo, ma abbiamo fatto una grande prestazione. Abbiamo dato tutto e lottato da squadra. Ripartiamo da qui". Parole che raccontano la voglia del Cagliari di guardare avanti e ripartire dalla prestazione mostrata contro una delle squadre più forti del campionato.