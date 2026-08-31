Negli scorsi giorni si è parlato di un interessamento dell'Inter per Luca Reggiani. Il Borussia Dortmund non si opporrebbe alla cessione del calciatore nel caso in cui fosse presentata una proposta allettante. Il difensore, che ha già esordito con la Nazionale italiana maggiore nell'interregno di Silvio Baldini, è indietro nelle gerarchie dei gialloneri. Secondo Sky, il BVB ha registrato un movimento concreto e ufficiale dall'Inghilterra. Il calciatore continua ad avere inoltre estimatori in Italia: svariati club di Serie A non lo hanno perso di vista.