70' - Angolo battuto da Maldini, destro di Romano alto.

68' - Altro cambio nell'Inter: Stones per Akanji.

66' - Thuram guida il contropiede interista, palla sulla destra per Dimarco che di prima la rimette in mezzo per Lautaro, tiro di prima fuori misura.

65' - Subito un tiro di Jones, deviato in angolo.

64' - Triplo cambio Inter: escono Calhanoglu, Esposito e Sucic, entrano Jones, Thuram e Zielinski.

63' - Deve uscire ancora Martinez, stavolta coi piedi, per anticipare Carlos lanciato ancora in velocità nello spazio.

61' - Prima parata di Martinez: Fadera pesca Kevin Carlos sul secondo palo, Martinez esce e smanaccia anticipandolo di un soffio.

56' - Nel Cagliari Fadera per Fazzini, Kofler per Winks e Kevin Carlos per Mendy.

56' - Esposito va via a Deiola che non può far altro che affossarlo, giallo per lui.

53' - Bella giocata di Barella che salta due avversri con altrettanti sombreri, serve Pio in area che calcia sul primo palo, Caprile si allunga e para.

51' - Costruzione articolata dell'Inter in area, palla a Lautaro che salta un difensore e tiro, palla fuori di poco.

49' - Calcia Maldini, palla deviata in corner dalla barriera.

48' - Barella frana su Maldini al limite, punizione per il Cagliari.

46' - Tornano in campo le squadre per il secondo tempo, nessun cambio finora: si può ripartire.

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HALFTIME REPORT - Dominio assoluto dell'Inter a Cagliari nel primo tempo, i nerazzurri fanno la partita dal primo all'ultimo minuto, comandano il gioco, tengono palla e creano occasioni, alla fine si conteranno ben 15 tiri a zero in favore dei nerazzurri. Ma resiste l'unico gol segnato da Calhanoglu con un tiro da fuori al 9'. Ci hanno provato poi Lautaro, Dimarco, Esposito, Luis Henrique, Barella, più e più volte, ma ora Caprile ora l'imprecisione hanno impedito all'Inter di segnare almeno un altro gol. E così i nerazzurri tornano negli spogliatoi con un risultato meritato ma che va strettissimo per quanto prodotto.

48' - Finisce qui il primo tempo, dominio Inter ma la prima frazione si chiude con un solo gol di vantaggio.

46' - Esposito prova a servire Lautaro, il Toro gli restituisce il pallone, tiro immediato parato ancora da Caprile.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Esposito riceve palla in area e la protegge di fisico, tacco per l'accorrente Dimarco che colpisce di esterno sinistro, palla sbilenca.

41' - Triangolo Luis Henrique-Lautaro, il Toro manda in porta Henrique che tira con potenza ma troppo alto.

35' - Sucic sradica palla a un avversario, si porta sul fondo e serve Lautaro in mezzo, immediata girata deviata in corner da Deiola. Inter ancora vicina al gol.

33' - Palla dalle retrovie di Bastoni per Barella, Cagliari sbilanciato, Caprile fuori dalla porta, Barella calcia di prima verso la porta sguarnita ma con una corsa precipitosa Rodriguez salva sulla linea.

28' - Sempre e solo Inter: Luis Henrique da destra pesca Dimarco sul palo opposto, destro immediato alzato in angolo da Caprile.

26' - Barella ruba palla a un avversario e riparte in contropiede, tiro potente che Caprile respinge coi pugni.

25' - Altra occasione Inter: punizione di Dimarco, Akanji svetta di testa anticipando anche Bastoni ma non inquadra lo specchio della porta.

23' - Sponda di testa di Esposito per Martinez che si aggiusta la palla ed esplode il destro, palla a lato.

22' - Possesso prolungato dell'Inter, lunga rete di passaggi che però non trova sbocchi negli ultimi metri.

19' - Palla in verticale di Barella che non trova Luis Henrique, troppo lunga la misura.

14' - Serie di dribbling di Mendy a centrocampo, Akanji lo ferma fallosamente, giallo.

11' - Reagisce il Cagliari con Rodriguez, esce Martinez e blocca.

9' - GOOOOOLLL!!! INTER SUBITO AVANTI!!! CALHANOGLUUU!!!! Assist di Barella da destra, tiro di prima che sorprende tutti!

4' - Cross di Dimarco per Lautaro, disturbato da Obert al momento di colpire di testa.

2' - Fuorigioco di Pio Esposito, punizione cagliaritana.

20.45 - Fischia Fabbri, si parte!

20.44 - Prendono posizione i calciatori in campo, batterà l'Inter il primo pallone.

20.43 - Saluto tra i calciatori, bell'abbraccio tra Chivu e Pisacane, tra poco si comincia.

20.42 - Squadre schierate per l'inno della serie A.

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Inter di scena a Cagliari per dar seguito alla bella vittoria contro il Monza e rispondere alle prime della classe. Per la prima trasferta della stagione Cristian Chivu cambia poco rispetto a una settimana fa inserendo Luis Henrique sulla destra al posto di Diouf, Pavard in difesa al posto di Bisseck e Sucic a centrocampo per Zielinski; in avanti ancora Pio Esposito a far coppia con Lautaro. In panchina anche il neo acquisto Jones con la numero 21. Nessun cambio nel Cagliari rispetto all'ultima gara. Ecco le scelte dei due tecnici.

CAGLIARI (4-3-2-1): 1 Caprile; 2 Zé Pedro, 14 Deiola, 15 Rodriguez, 33 Obert; 4 Romano, 6 Winks, 10 Fazzini; 8 Adopo, 70 Maldini; 31 Mendy.

A disposizione: 12 Sherri, 23 Radunovic, 9 Kevin Carlos, 17 Felici, 20 Ciervo, 21 Cavuoti, 22 Kofler, 24 Aurelio, 27 Liteta, 29 Borrelli, 30 Akarakiri, 32 Sulev, 39 Fadera.

Allenatore: Fabio Pisacane

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 28 Pavard, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 7 Zielinski, 9 Thuram, 14 Bonny, 17 Diouf, 21 Jones, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Ceccon - Vecchi

IV Ufficiale: La Penna

VAR: Aureliano

AVAR: Paterna