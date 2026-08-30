La caccia al gol di Lautaro Martinez riparte da uno degli avversari che gli porta meglio. Dopo la delusione con l’Argentina e le voci di mercato legate al Barcellona, il capitano dell’Inter è pronto a concentrarsi nuovamente sul campo e sui tanti obiettivi personali ancora da raggiungere. Contro il Monza il numero 10 nerazzurro ha giocato quasi un’ora senza riuscire a segnare, ma dopo una settimana piena di lavoro la condizione è migliorata. Cristian Chivu lo ha confermato: "Lo vedo quasi pronto per una grande stagione".

Cagliari, la vittima preferita

I numeri parlano chiaro: 12 gol in 12 partite contro il Cagliari, più che contro qualsiasi altra squadra affrontata in carriera. Lautaro segnò proprio ai rossoblù anche la sua prima rete in Serie A, il 29 settembre 2018. Questa sera può inoltre raggiungere Istvan Nyers a quota 133 gol in Serie A con l’Inter, entrando ancora più in profondità nella storia nerazzurra. Il Toro punta anche a conquistare per la terza volta la classifica marcatori del campionato, traguardo riuscito con la maglia dell’Inter soltanto a Giuseppe Meazza.

Ancora Pio Esposito al suo fianco

Chivu dovrebbe confermare Francesco Pio Esposito accanto a Lautaro, anche perché Marcus Thuram non ha ancora raggiunto la migliore condizione. La sfida di Cagliari aprirà una settimana già decisiva: subito dopo arriveranno il Napoli a San Siro e il Real Madrid al Bernabeu. Per l’Inter è già il momento di aumentare i giri, e Lautaro vuole farlo tornando a segnare.