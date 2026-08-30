L'Inter Women vince e convince contro il Napoli nella seconda giornata di Women's Cup. All'Arena Civica finisce 6-0 per la squadra di Sassarini, che sale a quota 6 punti nel gruppo A di Women's Cup. Considerando che le 12 squadre di Serie A sono divise in tre gironi e si qualificano le tre prime e la miglior seconda, è un risultato davvero ottimo.

Le nerazzurre sono partite fortissimo e hanno, di fatto, archiviato la pratica nel giro di una mezz'ora. All'8' gol di Bugeja, poi raddoppio di Van Diemen al 21' e tris di Bartoli esattamente dopo 30'. Per Van Diemen è il primo gol in nerazzurro. Al 34' il poker di Raphino, bissato dal 5-0 ancora di Bugeja a inizio ripresa su rigore. Negli ultimi minuti, all'87', il gol del 6-0 di Le Bihan.