L'Inter Women vince e convince contro il Napoli nella seconda giornata di Women's Cup. All'Arena Civica finisce 6-0 per la squadra di Sassarini, che sale a quota 6 punti nel gruppo A di Women's Cup. Considerando che le 12 squadre di Serie A sono divise in tre gironi e si qualificano le tre prime e la miglior seconda, è un risultato davvero ottimo.
Le nerazzurre sono partite fortissimo e hanno, di fatto, archiviato la pratica nel giro di una mezz'ora. All'8' gol di Bugeja, poi raddoppio di Van Diemen al 21' e tris di Bartoli esattamente dopo 30'. Per Van Diemen è il primo gol in nerazzurro. Al 34' il poker di Raphino, bissato dal 5-0 ancora di Bugeja a inizio ripresa su rigore. Negli ultimi minuti, all'87', il gol del 6-0 di Le Bihan.
Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 19:55
Alessandro Savoldi
Alessandro Savoldi
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Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.
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