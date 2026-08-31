Un 4-0 che non ha lasciato scampo al Malaga. Il Real Madrid ha dimostrato di essere in forma anche in vista della Champions, dove sfiderà l'Inter al primo turno. Mourinho, tecnico dei Blancos, ha parlato così dello stato di salute dei suoi: "È importante che le persone si siano divertite, ma se le persone hanno una visione di ciò che è il calcio di alto livello devono anche godersi il secondo tempo, si è vista una squadra lavorare in difesa, Vinicius perdere la palla e difenderla di nuovo, il calcio non è solo divertirsi con la bellezza dei gol, ma anche andare a casa pensando che siamo un blocco unico. Si fanno solo 121 gol in una stagione quando si hanno i migliori giocatori in attacco, abbiamo già 10 gol in tre partite, ma alcuni li vinceremo 1-0 e ne usciremo altrettanto felici".