Retroscena di calciomercato proveniente dalla Germania. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky.de, la Roma vuole ingaggiare Jamie Leweling e ci sta provando con la formula del prestito con obbligo riscatto. L'offerta ammonta a oltre 40 milioni di euro, inclusa la cifra di 5 milioni del prestito. Lo Stoccarda avrebbe però rifiutato questa offerta. I giallorossi, inoltre, offrono un ricco contratto di 5 anni al calciatore. L'Inter si era mossa per il calciatore, secondo Sky.de.