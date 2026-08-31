Era nell'aria da diverse settimane, ora è ufficiale: Leo Messi lascia l'Argentina. La Pulce non vestirà più la maglia dell'Albiceleste, dopo 207 presenze, 125 gol, un Mondiale vinto da capitano, due finali iridate perse e due titoli di Copa America, oltre alla miriade di premi e record individuali. Ad annunciare la decisione le parole di Messi su Instagram, che, come lui stesso ha spiegato, sono state scritte due giorni dopo la finale contro la Spagna.
Le parole di Messi per salutare l'Argentina
Ecco cosa ha scritto Messi sul suo profilo Instagram: "Dopo il tempo trascorso dalla finale e dopo averci riflettuto a lungo, voglio far sapere a tutti che lascio la Nazionale... È stata una decisione dolorosa — e che fa ancora male nel profondo — ma capisco che è arrivato il momento.
Vi giuro che ho sempre dato tutto me stesso: non solo in questi ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima; ho sempre lottato e dato l'anima in campo per questa maglia, per regalarvi gioia e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Il tempo scorre, i capitoli si chiudono e questo è un capitolo che mi addolora profondamente. Amo, ho amato e amerò sempre far parte della Nazionale".
Messi: "Non ho più nulla da dare"
Messi continua: "Ho dato tutto ciò che avevo, non mi è rimasto più nulla da dare e, d'altronde, stanno emergendo grandi giovani che meritano di essere qui. Grazie per tutto l'affetto ricevuto in questi 20 anni. Mi mancherà tantissimo sentirvi dagli spalti mentre sono in campo. Ora sarò uno di voi, a tifare e sostenere la squadra dall'esterno (nei momenti belli e in quelli brutti, soprattutto in quelli brutti). Grazie alla mia famiglia per esserci sempre stata, per avermi accompagnato in questo viaggio così bello e, al contempo, così difficile.
Grazie a ogni allenatore, compagno di squadra e dirigente con cui ho condiviso questo percorso. Porto con me ricordi e momenti indimenticabili. Vado via con la serenità e l'orgoglio di avervi regalato — insieme ai miei compagni — momenti che un tempo potevamo solo sognare. È stata un'esperienza incredibile viverla con tutti voi. Vi voglio bene! Grazie, Dio, per avermi reso argentino. Forza Argentina!"
Infine Messi ha concluso specificando come le sue parole non siano state scritte oggi: "Ho scritto queste parole il 21 luglio, due giorni dopo la finale. Oggi, dopo quanto accaduto a mio padre, ne sono ancora più convinto di prima".
Alessandro Savoldi
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