La notizia era nell'aria, si attendeva solo l'ufficialità: Yanis Massolin è un nuovo giocatore del Cagliari, almeno per la stagione 2026/27. L'annuncio ufficiale arriva direttamente dal club nerazzurro:
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Yanis Massolin al Cagliari. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".
Stando agli ultimi aggiornamenti, i sardi potranno riscattare il francese investendo 7 milioni, mentre in Viale della Liberazione potranno esercitare il contro riscatto versando 8,5 milioni di euro.
Sezione: Focus / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 13:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
autore
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
Altre notizie - Focus
Altre notizie
Lunedì 31 ago
- 13:34 Dzeko torna in Bundesliga: il bosniaco entra in una speciale classifica
- 13:20 UFFICIALE - Yanis Massolin è un giocatore del Cagliari
- 13:06 Striscione di un interista a Lazio-Genoa per Frattesi. Che condivide
- 12:52 FC Internazionale è il marchio più prezioso tra i club italiani
- 12:38 Gnonto approda in Serie A: l'ex Inter firmerà con la Fiorentina
- 12:25 Alla fine Guela Doué cambia squadra: c'è il Bayer Leverkusen
- 12:12 Trevisani: "Ecco cosa può dare Pepo Martinez più di Sommer. Se l'anno scorso hanno fatto 90 punti..."
- 12:00 videoTROPPI SPRECHI: l'Inter vince, ma Chivu non si nasconde. Però il problema non è l'ATTACCO
- 11:56 Bergomi: "Inter in difficoltà senza il dominio del palleggio. A Cagliari ha saputo soffire"
- 11:43 GdS - Primi lampi di Jones: ecco perché Chivu lo ha voluto con sé
- 11:30 Bisseck scherza: "Tifosi, defibrillatore?". Poi siparietto con Pepo
- 11:16 Cesari: "In Cagliari-Inter c'è un rigore non dato, ma se questa è la linea..."
- 11:02 Ranocchia: "Inter più forte dell'anno scorso. Sprechi? E' vero ma..."
- 10:48 TS - Inter, smentite su Leweling. Quinta punta? No, ma...
- 10:34 Nuovo innesto per l'Inter U23: arriva Lorenzo Tosto
- 10:20 Chivu a Radio Rai: "C'è soltanto un rammarico. In queste gare, nel finale..."
- 10:06 CdS - Inter, mostruosa statistica dei tiri e tiri in area: manca poco che...
- 09:52 TS - Chivu, a Cagliari una buona notizia e una gara dai due volti
- 09:38 TS - Dimarco, macché Barcellona: rinnovo a breve con l'Inter, i dettagli
- 09:24 Adani: "In Italia l'Inter si fa bastare giropalla e tiro da fuori. I tre nuovi? Scontato dire che..."
- 09:10 GdS - Inter, non ci si può ridurre così: se il Cagliari avesse segnato l'1-1...
- 08:56 Pagelle TS - Bastoni tra passaggi "fotonici" e gol mangiato. Jones subito da 6,5
- 08:42 Pagelle CdS - Josep Martinez da 7: provvidenziale. Meglio solo un altro interista
- 08:28 GdS - Un Calhanoglu così apre le porte al rinnovo: la situazione con l'Inter
- 08:14 Pagelle GdS - Barella ad altezza Calhanoglu. Akanji dietro la lavagna con Sucic
- 08:00 Un revival parziale: il cinismo manca, i tre punti no. L'Inter esulta a Cagliari
- 00:09 Cagliari, Zè Pedro in conferenza: "Sappiamo le qualità di Dimarco e dell'Inter"
- 00:04 videoCagliari-Inter 0-1, Tramontana: "Vittoria meritata ma non facile, Barella benissimo. E quei due rigori..."
- 00:04 Cagliari, Pisacane in conferenza: "L'Inter ha meritato, non credo che il pari sarebbe stato giusto"
- 00:00 L'anti Inter è l'Inter stessa. A Cagliari lo abbiamo capito
Domenica 30 ago
- 23:55 Martinez in conferenza: "Aspettavo questa chance da due anni. Testa al Napoli e poi al Real"
- 23:50 Cagliari-Inter, la moviola - Fabbri se la cava con poche imprecisioni
- 23:47 Chivu in conferenza: "Mai nessun problema con Pavard. Dobbiamo portare i Nazionali al 100%"
- 23:40 Martinez a ITV: "All'Inter devi stare attento e pronto per 90'"
- 23:40 Martinez a DAZN: "Ringrazio Bisseck, ma avrei parato quel tiro"
- 23:35 Chivu a ITV: "Tre punti difesi con i denti, volevamo partire meglio dell'anno scorso"
- 23:30 Cagliari, Pisacane a DAZN: "Massolin viene da un ottimo anno in B"
- 23:29 Chivu a DAZN: "Pronti per affrontare il Napoli, ma godiamoci la vittoria"
- 23:25 Pavard a ITV: "Il ruolo? Sono a disposizione del mister e della squadra"
- 23:21 Cagliari, Pisacane a Sky: "Siamo rimasti sempre in partita, onore a noi ma merito all'Inter"
- 23:14 Chivu a Sky: "Stones e Jones? Per loro è pane e burro giocare sotto pressione"
- 23:10 Frattesi: "Amavo l'Inter con tutto il cuore. Alla Lazio per prendermi delle responsabilità"
- 23:04 L'MVP Calhanoglu a Sky: "Non è mai facile vincere qui a Cagliari. Do sempre il massimo"
- 23:04 Pavard a DAZN: "Lavoriamo per vincere più trofei possibili"
- 23:02 Pavard a Sky: "Abbiamo un po' sofferto, ma complimenti a tutti"
- 23:00 Cagliari-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 Lazio-Genoa 1-0, Frattesi concede il bis e piega il Grifone
- 23:00 Calhanoglu a DAZN: "Il nostro segreto è il lavoro. Napoli e Real? Difficili"
- 22:54 Cagliari-Inter, le pagelle - Barella con continuità, Pepo risponde alle sveglie
- 22:46 Cagliari-Inter 0-1, Triplice Fischio - I nerazzurri creano, sprecano e soffrono. Ma vincono
- 22:35 RIVIVI il LIVE - IN DIRETTA con il POST PARTITA di CAGLIARI-INTER: COMMENTI e ANALISI
- 22:21 L'Inter domina a Cagliari e non la chiude, ma i tre punti sono in cassaforte grazie a Calhanoglu
- 20:40 Colpaccio Como a Napoli: i lariani sbancano il Maradona 2-1
- 20:22 Pisacane a DAZN: "Mi auguro che la squadra metta coraggio e lucidità"
- 20:20 Cagliari, Winks a Sky: "La vittoria di Parma ci ha dato fiducia, servirà coraggio oggi"
- 20:18 Bastoni a Sky: "Non ci nascondiamo negli obiettivi. Ma sarà difficile ripetersi"
- 20:15 Cagliari, Pisacane a Sky: "Vogliamo fare una partita attenta, coraggiosa contro una grande squadra"
- 20:12 Chivu a DAZN: "Le scelte di formazione? Livello alto, massima fiducia in tutti"
- 20:06 Chivu a Sky: "Thuram? Non so quando sarà al top, ma oggi entrerà"
- 20:02 Winks a DAZN: "Abbiamo tanta qualità, Pisacane si è subito fidato di me"
- 20:01 Bastoni a DAZN: "Non ho niente da dimostrare a nessuno. Chivu ha ancora fame"
- 19:55 Inter Women a valanga sul Napoli in Women's Cup: 6-0 il risultato finale
- 19:52 Bastoni a ITV: "Vogliamo dare continuità. Ne mancano 37, continuiamo a vincere"
- 19:36 Zenga: "Scudetto? Può perderlo solo l'Inter, ha troppe alternative"
- 19:33 Sky Sport - Chivu, tre novità in Cagliari-Inter: pronto anche Luis Henrique
- 19:22 Compagnoni: "Jones deve fare il salto di qualità, ma in futuro..."
- 19:08 Liga, Real Madrid spietato contro il Malaga: 4-0 senza appello
- 18:54 Borussia Dortmund, infortunio al crociato e lungo stop per Konstantelias
- 18:40 Sky - Zé Pedro verso il forfait in extremis. Pisacane ridisegna il Cagliari
- 18:26 Non solo Darmian: contatti tra il Parma e Acerbi per la difesa