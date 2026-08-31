La notizia era nell'aria, si attendeva solo l'ufficialità: Yanis Massolin è un nuovo giocatore del Cagliari, almeno per la stagione 2026/27. L'annuncio ufficiale arriva direttamente dal club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Yanis Massolin al Cagliari. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".

Stando agli ultimi aggiornamenti, i sardi potranno riscattare il francese investendo 7 milioni, mentre in Viale della Liberazione potranno esercitare il contro riscatto versando 8,5 milioni di euro.

Sezione: Focus / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 13:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.