 Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria di misura dell'Inter contro il Cagliari.

"L'Inter la vince con un gol incredibile di Calhanoglu. Vittoria importante. Sembrava una vittoria facile, l'Inter ha stradominato il primo tempo - le sue parole -. Abbiamo collezionato diverse palle gol, forse c'erano un paio di rigori per noi ma rinuncio a capire la direzione degli arbitri. Nella ripresa abbiamo perso le distanze e il Cagliari ha acquisito fiducia fino ai salvataggi decisivi di Bisseck e Martinez. Vittoria meritata ma non facile. Molto bene Barella". 

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Sezione: Vento di Tramontana / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 00:04
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.