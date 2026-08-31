Davide Frattesi è letteralmente rinato. Da quando si è trasferito alla Lazio ed è tornato a Roma, l'ormai ex centrocampista dell'Inter ha ritrovato il sorriso e sicuramente non è solo di facciata. Va persino al di là dei gol, già 2, con cui ha regalato 6 punti ai biancocelesti. Lo si capisce dal linguaggio del corpo, dalle parole, dagli sguardi. E per gli interisti, o la maggior parte di loro, è bello rivederlo così, come quando con le sue reti segnava la storia moderna del club nerazzurro.

Ieri un tifoso dell'Inter gli ha voluto dedicare uno striscione in occasione di Lazio-Genoa: "Frattesi, mi mancava vederti a San Siro. Sono venuto all'Olimpico solo per te" e il classe '99 lo ha voluto mostrare attraverso i propri social, accompagnandolo da cuori neri e azzurri. A conferma che il legame con i Campioni d'Italia non finirà anche se le strade professionali si sono separate.