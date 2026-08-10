Il Real Madrid oggi ha svelato i numeri di maglia per la prossima stagione. Kylian Mbappé indosserà la gloriosa camiseta numero 10 come l'anno scorso, mentre Vinicius Junior tiene la 7. Capitolo nuovi acquisti: la 16 finisce sulle spalle di Ibrahima Konaté, la 17 su quelle di Marc Cucurella; Bernardo Silva conferma la 20 che indossava al City, mentre Yan Diomande, l'acquisto più costoso di questo mercato estivo, opta per il 25. E Denzel Dumfries? Con il 2 e 22 occupati rispettivamente da Asencio e Rudiger, l'ex giocatore dell'Inter ha scelto un inedito 24 come 'dorsale'.