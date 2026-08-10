Intervistato per i canali ufficiali del club rosanero, il capitano del Palermo Mattia Bani ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus, che si terrà domani a Perth, sottolineando l'importanza della presenza dei siciliani in Australia: “Sicuramente è un grande senso di orgoglio e di responsabilità allo stesso tempo perché essere qua insieme alle tre società più storiche del calcio italiano è simbolo di quanto questa società sia importante e quanto vuole ottenere nel futuro. Sicuramente è un punto di arrivo e di partenza perché è una società che ha voglia di crescere e quest’anno ci aspetta un’annata molto importante e quindi un grande orgoglio”.