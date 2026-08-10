La Roma si prepara ad accogliere Nahuel Molina, atteso in serata nella Capitale per completare tutto l'iter propedeutico alle firme. E, nel frattempo, pensa a rinforzare anche l'altra corsia, quella sinistra, con due nomi in evidenza sul taccuino: secondo Sky Sport, oltre all'interessamento per Alessio Cacciamani del Torino, nelle ultime ore è emersa l'idea che porta a Luis Henrique, per il quale ci sono stati contatti recenti.

Da capire se i giallorossi approfondiranno il discorso con l'Inter che, in caso di addio del brasiliano, si troverebbero a dover acquistare due giocatori di fascia (la ricerca del post-Dumfries è ancora in corso, con Djed Spence che è tornato di moda a discapito di Diaby, pista complicata). Il club di Viale della Liberazione chiede intorno ai 30 milioni di euro per liberare l'ex Marsiglia, giocatore che ha attirato l'attenzione anche di alcune squadre della Premier League. 

Sezione: Focus / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 18:43
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.