La Roma si prepara ad accogliere Nahuel Molina, atteso in serata nella Capitale per completare tutto l'iter propedeutico alle firme. E, nel frattempo, pensa a rinforzare anche l'altra corsia, quella sinistra, con due nomi in evidenza sul taccuino: secondo Sky Sport, oltre all'interessamento per Alessio Cacciamani del Torino, nelle ultime ore è emersa l'idea che porta a Luis Henrique, per il quale ci sono stati contatti recenti.

Da capire se i giallorossi approfondiranno il discorso con l'Inter che, in caso di addio del brasiliano, si troverebbero a dover acquistare due giocatori di fascia (la ricerca del post-Dumfries è ancora in corso, con Djed Spence che è tornato di moda a discapito di Diaby, pista complicata). Il club di Viale della Liberazione chiede intorno ai 30 milioni di euro per liberare l'ex Marsiglia, giocatore che ha attirato l'attenzione anche di alcune squadre della Premier League.