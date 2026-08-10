Ormai si attende solo l'ufficialità per l'arrivo all'Espanyol di Issiaka Kamaté. Nel frattempo, il quotidiano Mundo Deportivo presenta quella che sarà la nuova pedina a disposizione del tecnico dei biancoblu Manolo González. Evidenziandone in particolare la duttilità tattica: "Se c'è una cosa che caratterizza Kamate, è proprio la sua capacità di ricoprire ruoli diversi, anche se vale la pena chiarire la sua posizione. Di solito viene descritto come un centrocampista, sì, ma nella sua ultima stagione con l'Under 23 dell'Inter in Serie C, con la maglia numero 10, ha giocato principalmente sulla fascia destra, seppur con alcune peculiarità. Essendo mancino, Kamate, invece di dribblare lungo le fasce, tende a accentrarsi, posizionandosi sempre in zona centrale per cercare occasioni da gol o crossare in area".

Libertà, tecnica e capacità di creare pericoli

Viene inoltre aggiunto: "Kamate può contribuire sia nella propria metà campo che in quella offensiva. Ha la resistenza necessaria per dare una mano in fase difensiva e arrivare sul fondo, ma anche la capacità di accentrarsi quando il gioco lo richiede. Non è un'ala che si limita a rimanere sulla linea laterale, ma un giocatore con la libertà di operare in diverse zone del campo e che possiede anche le doti tecniche per dialogare con i compagni e creare occasioni da gol. Insomma, un centrocampista box-to-box la cui fisicità è uno dei suoi punti di forza". Kamate, pertanto, arriva ai Pericos portando con sé la capacità di giocare in diverse posizioni pur rimanendo riconoscibile come calciatore.