Benjamin Pavard è tornato alla base dopo il prestito infruttuoso al Marsiglia con un'idea ben chiara scolpita in testa: covincere tutto l'ambiente che merita di restare all'Inter, soprattutto facendo cambiare idea a chi un anno fa aveva deciso la sua cessione a titolo temporaneo. Il difensore francese, per stessa ammissione di Cristian Chivu, sta facendo un gran lavoro con il massimo dell'impegno in questa pre-season, lanciando segnali sia dentro che fuori dal campo. L'ultimo dei quali l'ex giocatore del Bayern Monaco lo ha inviato dal suo profilo Instagram: "E' bello essere tornato in campo", le sue parole a corredo delle foto scattate durante la tournée estiva dei nerazzurri. Pensiero sotto il quale il compagno di squadra Marcus Thuram ha lasciato un commento significativo: "L'interista". Con chiaro riferimento al famoso soprannome che Pavard si diede subito dopo il suo arrivo a Milano: 'Benji l'interista'.  

Sezione: Focus / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 21:37
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.