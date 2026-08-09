Benjamin Pavard è tornato alla base dopo il prestito infruttuoso al Marsiglia con un'idea ben chiara scolpita in testa: covincere tutto l'ambiente che merita di restare all'Inter, soprattutto facendo cambiare idea a chi un anno fa aveva deciso la sua cessione a titolo temporaneo. Il difensore francese, per stessa ammissione di Cristian Chivu, sta facendo un gran lavoro con il massimo dell'impegno in questa pre-season, lanciando segnali sia dentro che fuori dal campo. L'ultimo dei quali l'ex giocatore del Bayern Monaco lo ha inviato dal suo profilo Instagram: "E' bello essere tornato in campo", le sue parole a corredo delle foto scattate durante la tournée estiva dei nerazzurri. Pensiero sotto il quale il compagno di squadra Marcus Thuram ha lasciato un commento significativo: "L'interista". Con chiaro riferimento al famoso soprannome che Pavard si diede subito dopo il suo arrivo a Milano: 'Benji l'interista'.