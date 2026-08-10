Arrivano aggiornamenti dalla redazione di Sky Sport rispetto all'indiscrezione secondo cui la Roma avrebbe messo gli occhi su Luis Henrique per rinforzare la batteria degli esterni da regalare a Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. Stando ai colleghi, nel contesto dei contatti tra le parti delle scorse ore, i giallorossi avrebbero recapitato un'offerta giudicata bassa dall'Inter. Che valuta il laterale brasiliano circa 30 milioni di euro.