Arrivano aggiornamenti dalla redazione di Sky Sport rispetto all'indiscrezione secondo cui la Roma avrebbe messo gli occhi su Luis Henrique per rinforzare la batteria degli esterni da regalare a Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. Stando ai colleghi, nel contesto dei contatti tra le parti delle scorse ore, i giallorossi avrebbero recapitato un'offerta giudicata bassa dall'Inter. Che valuta il laterale brasiliano circa 30 milioni di euro.
Sezione: Focus / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 21:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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