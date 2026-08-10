Luca Di Maggio si sta candidando prepotentemente a recitare un ruolo da protagonista nell'Avellino di Alessandro Nesta. Dopo il gol alla Lazio, il centrocampista di scuola Inter si è ripetuto al Trofeo Criscitiello con un gol capolavoro contro il Torino. Rete che ha celebrato così ai microfoni di Sportitalia: "È solo l’inizio e spero di fare un grande campionato. Grande soddisfazione segnare, spero di continuare così. Ringrazio il pubblico, sono un fattore, spero che vengano sempre di più a sostenerci perché abbiamo bisogno di loro”.



Di Maggio è poi intervenuto anche in conferenza stampa: "Mi sto sempre più integrando, sia con la città che con la squadra. Il calore di questa piazza si sente, lo percepisci, e questo deve essere un vantaggio quando si gioca in casa. Quando sono venuto a giocare qui in trasferta ho capito che era un campo difficile, mi auguro sia il nostro fortino. Vedere tanta gente alla presentazione è una cosa che ti responsabilizza. Io lavoro ogni giorno per migliorarmi, penso che alla lunga il lavoro paghi. Mi metto a disposizione della squadra e del mister".